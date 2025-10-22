Türkiye’de ender görülen canlı Bursa'da görüntülendi

Tüydeş paylaşımında, “Kuşçuluk hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım bu sabah Uluabat Gölü’nde. Sabah erken saatlerde su üstünde avlanmaya çalışırken gördüğüm balık kartalı, dönüş yolunda yakaladığı balıkla karşıma çıktı. Ona ilk kez bu kadar yaklaştım. Genç olduğunu düşündüğüm bu birey, birkaç gün beslenip dinlendikten sonra muhtemelen güneye doğru yoluna devam edecek. Bir zamanlar ülkemizde üreyen balık kartalları artık sadece göç sırasında gözlemlenebiliyor” ifadelerine yer verdi.



