Türkiye’de ender görülen canlı Bursa'da görüntülendi

Türkiye’de geçmişte üreme kaydı bulunan ancak gün geçtikçe azalan sulak alanlarda artık yalnızca göç dönemlerinde görülen balık kartalı, önceki gün Uluabat Gölü’nde yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından fotoğraflandı.
Yaklaşık 2 metreyi bulan kanat açıklığı ve devasa pençeleriyle bilinen balık kartalı, göl, nehir ve denizlerde suya dalarak avlandığı balıkları Uluabat Gölü’nde yerken görüntülendi. “Doğaya Kanat Açtık” projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatını belgeleyen Bursalı fotoğrafçı Tüydeş, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Tüydeş paylaşımında, “Kuşçuluk hayatımın en unutulmaz anlarından birini yaşadım bu sabah Uluabat Gölü’nde. Sabah erken saatlerde su üstünde avlanmaya çalışırken gördüğüm balık kartalı, dönüş yolunda yakaladığı balıkla karşıma çıktı. Ona ilk kez bu kadar yaklaştım. Genç olduğunu düşündüğüm bu birey, birkaç gün beslenip dinlendikten sonra muhtemelen güneye doğru yoluna devam edecek. Bir zamanlar ülkemizde üreyen balık kartalları artık sadece göç sırasında gözlemlenebiliyor” ifadelerine yer verdi.
Balık kartalları, göç yolculukları sırasında göl, nehir ve denizler gibi sulak alanlarda ihtiyaç duydukları besinleri buluyorlar.
Ancak ülkemizdeki üreme alanlarının giderek azalması nedeniyle, bu nadir tür sadece göç dönemlerinde görülüyor.