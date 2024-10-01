Türkiye'de ilk kez görüntülendi: Heyecan verici bir keşif

İNSAN KAYNAKLI TEHDİTLER





Leyla Israpilova, bu yeni yunus türünün Türkiye'deki deniz memelileri listesine dahil olmasının Türk sularının deniz memelileri için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.





Israpilova, “Çünkü nesli tehlike altındaki bir başka tür bulunuyor Türkiye'nin Akdeniz sularında. Bu da bu suların korunması için çaba sarf etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu tür bu sularda bulunuyor ve bu suları kullanıyorsa kilit bir tür. Diğer deniz memelileri gibi çok önemli, bu sebeple onun varlığının devam edebilmesi için bizim de çaba sarfetmemiz gerekiyor. Gemi trafiği, sualtı gürültüsü, fazla endüstriyel balıkçılık gibi insan kaynaklı tehditler konusunda dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.