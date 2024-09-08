Türkiye'deki 430 türden 230'u burada

Subaşı, "Bitlis ve Van illeri, Van Gölü Havzası kelebek türleri açısından oldukça büyük zenginliğe sahip. Türkiye'deki toplam tür sayısı 430 civarında. Van Gölü Havzası'nda ise Bitlis ve Van illerinde bu türlerin 230'a yakını görülmekte ve uçmaktadırlar. Ayrıca Van Gölü Havzası'nın bir başka özelliği de bu bölgede uçan türlerin büyük bölümü birçok özel türe ev sahipliği yapmaktadır. Van Gölü Havzası'nda uçan kelebeklerin büyük kısmı Türkiye'nin başka bölgelerinde pek görülebilen türler değil. Bunlar mesela Van'ın Çatak ilçesinde uçan “Şehzade kelebeği”, bunun dışında yine Bitlis ve Van'da gözlemlenebilen “Romanov Gelinciği” kelebeği, “Işgın Zümrütü” kelebeği, “Çokgözlü Van Esmeri”, “İran Çokgözlüsü” ve “İran Ateşi” gibi birçok farklı kelebek türü sadece Van ve Bitlis görülebilmektedir" dedi.