Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi: Şimdi adrenalin tutkunlarını bekliyor

Özsoy, farklı kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:





"Biz Tortum Gölü'nde tüm deniz araçlarının yetki belgelerini veriyoruz. İstiyoruz ki daha çok insanımız amatör denizci belgesine sahip olsun. Bunun için Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Türkiye Dağcılık ile Rafting Federasyonları gibi kurumlarla işbirliği içindeyiz. Bunun için bu sene proje hazırladık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduk. Umut ediyoruz ki 2025 yılında Uzundere için doğal ve su sporları projemiz geçer. Geçerse farklı illerden gelecek gençleri alıp doğa sporları konusunda eğitelim istiyoruz. Çünkü Uzundere bu konuda marka oldu. Bu markayı ulusal ve uluslararası düzeye taşımak istiyoruz."