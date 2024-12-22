Türkiye'nin karşısına hep CHP çıkıyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ticarete yeni kapı
Türkiye ile İran arasında turizm için kullanılan Van Kapıköy Sınır Kapısı ticarete de açılacak. Ticaret Bakanlığı yenilediği ve kapasitesini artırdığı kapı için İranlı yetkililerle temasa geçti. İranlı turistlerin yoğun olarak kullandığı Razi Sınır Kapısı ve devamındaki ana hatlara bağlanan 40 kilometrelik yolun yapımı konusunda İran çalışmaya başladı.
Her adımda karşımıza CHP çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası düzeydeki bütün kritik faaliyetlerinde karşısına ilk dikilenin CHP olduğunu söyledi. Erdoğan, “Kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor" dedi.
Kartal'ın yüzü gülmüyor
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor'la berabere kalarak kötü gidişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar maçın henüz başında Lima’nın golü ile geriye düşerken iki dakika sonra Rafa Silva ile karşılık verdi. Kartal, sadece 1 kez kazanabildiği son 8 maçta 3. beraberliğini aldı.