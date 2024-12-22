Türkiye'nin karşısına hep CHP çıkıyor

Ticarete yeni kapı

Türkiye ile İran arasında turizm için kullanılan Van Kapıköy Sınır Kapısı ticarete de açılacak. Ticaret Bakanlığı yenilediği ve kapasitesini artırdığı kapı için İranlı yetkililerle temasa geçti. İranlı turistlerin yoğun olarak kullandığı Razi Sınır Kapısı ve devamındaki ana hatlara bağlanan 40 kilometrelik yolun yapımı konusunda İran çalışmaya başladı.