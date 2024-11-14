Türkiye’nin ticareti durdurmasına İsrail fena bozuldu

Pes etmeden savaşacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fizik, teknik, taktikten daha çok fizik,

teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Eleştirilere saygı duyuyorum.

Bunu da düzeltecek olan benim. Acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız" dedi.