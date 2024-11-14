Türkiye’nin ticareti durdurmasına İsrail fena bozuldu

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ambargoya çok fena bozuldular
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurma kararının İsrail’i şoke ettiğini söyledi. Bakan Bolat, “İsrail kendisine
kimsenin yan bakamayacağını, kimsenin kendisine karşı gelemeyeceğini düşünüyordu. Çok fena bozuldu” dedi.
Pes etmeden savaşacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fizik, teknik, taktikten daha çok fizik,
teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Eleştirilere saygı duyuyorum.
Bunu da düzeltecek olan benim. Acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız" dedi.