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Türkiye’nin ticareti durdurmasına İsrail fena bozuldu

Türkiye’nin ticareti durdurmasına İsrail fena bozuldu

04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ambargoya çok fena bozuldular

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracat ve ithalat işlemlerini tamamen durdurma kararının İsrail’i şoke ettiğini söyledi. Bakan Bolat, “İsrail kendisine

kimsenin yan bakamayacağını, kimsenin kendisine karşı gelemeyeceğini düşünüyordu. Çok fena bozuldu” dedi.

Pes etmeden savaşacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Fizik, teknik, taktikten daha çok fizik,

teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Eleştirilere saygı duyuyorum.

Bunu da düzeltecek olan benim. Acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız" dedi.

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