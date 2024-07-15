Türkiye'ye akın akın geliyorlar: Tüm zamanların rekoru kırıldı

"9 bin 628 binek araç girişi tüm zamanların rekoru"





Yurda giriş yapan gurbetçi sayısında bu yıl artış olduğunu söyleyen Sezer, "Kapıkule, Türkiye'nin en büyük gümrük kapısı ve Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Özel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz gurbetçi sezonu olarak adlandırdığımız yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tatil için memleketlerini ziyaret ettiği bir dönemdeyiz. 22 Haziran'da başladı bu dönem ve Eylül ayına kadar devam edecek. Gidiş ve gelişler. Dolayısıyla özellikle Kapıkule gümrük kapımız başta olmak üzere kapılarımızdaki araç ve yolcu giriş yoğunluğu bu dönemde son derece artıyor. Bu sene özellikle geçen yıllardan farklı olarak gurbetçilerimizin yoğun bir Türkiye ziyareti söz konusu. Kapılarımızda da günlük giriş bakımından da rekorlar kırılıyor. Saatlik olarak 550'ye yakın aracın girişi gerçekleştiriliyor. Dün itibariyle giriş açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu dün ve 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirdik. Bu şu ana kadar Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün verilerine göre kapıkuleden gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi sayısı. 22 Haziran'dan bu tarafa da 192 bin 341 araç girişi var ve yedi 769 bin 821 yolcu da yine Türkiye'ye giriş yapmış durumda. Biz tabii Vatan hasreti çeken tüm gurbetçilerimizin bir an önce Türkiye'ye gelmeleri ve Türkiye'de de bulundukları illere, memleketlerine gitmeleri, hoşça vakit geçirmeleri, dönüşte de yine aynı rahatlıkla dönmeleri için burada birtakım tedbirler almış durumdayız" ifadelerini kullandı.