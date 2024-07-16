Türkiye'yi ayağa kaldıran olay: İşkence yapıp böcek yedirdiler kerpetenle dişlerini söktüler

"Çok kötü muamelelere maruz kaldım"





Parayı kendilerine teslim etmesine rağmen türlü türlü işkencelere maruz kaldığını söyleyen Kurt, “Benim aylığımı kesik kesik veriyorlardı. Nasıl kesik kesik veriyorlardı, haftada 100-200 TL vererek. Sekiz ayın ardından benim içerde epey param, 60-70 bin lira gibi bir param birikti. Ben de o paramı istemeye gittiğimde sürekli beni oyaladı. Ben de bir gün sonra gittiğimde masanın üzerinde sonradan sayıp öğrendiğim 15 bin 400 TL'yi aileme göndermek için aldım. Zaten İstanbul'a çalışmaya gittim...