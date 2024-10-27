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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Savunmadaki başarı saygınlığımızı artırdı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA EXPO’da Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinin 3 bin 500 firmanın faaliyet gösterdiği çok önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Bolat, “Savunma sanayiindeki başarı, Türk sanayiinin kalitesini, teknoloji gücünü ve ihracata dayalı rekabet gücünü ortaya çıkardı, saygınlığına katkı yaptı” dedi.
Türk’le Kürt’ün birbirini sevmesi farz
MHP lideri Bahçeli, PKK’nın Türklerin de Kürtlerin de düşmanı olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir” dedi.
Fırtına ilk kez yıkıldı
Trabzonspor mutlak 3 puan için çıktığı Göztepe deplasmanında sezonun ilk mağlubiyetini tattı. 28'de 10 kişi kalan ev sahibi ekip 60'da Solet ile öne geçtiği
maçı 90+2'de Tijanic'in golüyle kazandı. Fırtına'nın tek golünü penaltıdan Banza kaydetti.