Türk’le Kürt’ün birbirini sevmesi farz

MHP lideri Bahçeli, PKK’nın Türklerin de Kürtlerin de düşmanı olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir” dedi.



