Deniz seviyesi şu anda iyi ve geri eski haline dönüyor. Şurada gördüğünüz kayaların oraya kadar çekilmişti. İskelenin ucu gözüküyordu, şimdi gözükmüyor ve şu an yükseliyor. Geçen gün fırtına çıktı, o fırtınadan sonra biraz daha yükseldi" dedi.