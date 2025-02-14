Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

'"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"





Boşaltılan binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, "Olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir gürültü daha duyduk ve toprak kayması olduğunu fark ettik. Binanın bahçesinde 2-3 metrelik bir toprak kayması yaşandı. AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binayı boşalttık. Binanın durumu ise yarın netlik kazanacak. Tahliye edilen vatandaşlar akrabalarına ve çevredeki otellere gittiler, çok şükür dışarda kalan olmadı." dedi.