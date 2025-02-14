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Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

Üsküdar'da toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

07:2914/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
AA
DHA
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İstanbul Üsküdar'da iki binanın bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

Üsküdar'da iki binanın bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'taki bitişik iki binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması esnasında çıkan gürültü nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.


AFAD ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası iki bina tedbir amaçlı tamamen tahliye edilerek, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bina sakinlerinden Ömer Faruk Düztaş, gazetecilere, olayın uyurken meydana geldiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

İki kez üst üste aynı gürültünün yaşandığını ve korktuklarını belirten Düztaş, "İki gürültü arasında 10-15 dakika var. Bahçede toprak kayması olduğunu fark ettik. Tüm bina sakinleri olarak dışarı çıktık. Tedbir amaçlı evler tahliye edildi. Bina sakinleri olarak bu geceyi otellerde veya akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Binanın durumu ise yarın netlik kazanacak." dedi.

'"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDIK"


Boşaltılan binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, "Olay saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir gürültü daha duyduk ve toprak kayması olduğunu fark ettik. Binanın bahçesinde 2-3 metrelik bir toprak kayması yaşandı. AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı binayı boşalttık. Binanın durumu ise yarın netlik kazanacak. Tahliye edilen vatandaşlar akrabalarına ve çevredeki otellere gittiler, çok şükür dışarda kalan olmadı." dedi. 

#İstanbul
#Üsküdar
#Toprak kayması

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