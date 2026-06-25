Uzman isim ‘tüm faaliyetler yasaklanmalı’ dedi o iki tarihi işaret etti: Omega bloğu Türkiye’nin kapısına dayandı

Bugün hava durumu nasıl olacak?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülke geneli parçalı bulutlu bir havaya sahne olurken birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağış geçişleri öngörülüyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ'ın batı ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinde de gün içinde yağmurlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ani bir değişim beklenmezken, termometrelerin ülke genelinde mevsim normallerinin bir ila üç derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildiriliyor.



