Uzman isim ‘tüm faaliyetler yasaklanmalı’ dedi o iki tarihi işaret etti: Omega bloğu Türkiye’nin kapısına dayandı

Avrupa'yı adeta kasıp kavuran ve bazı ülkelerde sokağa çıkma yasaklarını dahi gündeme getirecek boyuta ulaşan "Omega Bloğu" sıcak hava dalgası, Türkiye'nin batı sınırlarına dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarına göre bugün yurt genelinde beklenen yerel sağanak yağışlar kısa süreli bir serinlik sağlasa da, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, iki kritik günü işaret ederek uyarıyor. Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde etkisini ciddi şekilde hissettirecek olan aşırı sıcaklar, beraberinde büyük orman yangını risklerini de taşıdığını vurgulayan Şen, “tüm faaliyetler yasaklanmalı” dedi. İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25 Haziran hava durumu raporu, yurt genelinde bölgesel yağışların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkili olacağını gösteriyor. Ancak asıl tehlike sinyali uzmanlardan geldi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının Türkiye'nin batı bölgelerine doğru ilerlediğini belirterek özellikle Pazartesi ve Salı günleri için kritik uyarılarda bulundu
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülke geneli parçalı bulutlu bir havaya sahne olurken birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağış geçişleri öngörülüyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tekirdağ'ın batı ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinde de gün içinde yağmurlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ani bir değişim beklenmezken, termometrelerin ülke genelinde mevsim normallerinin bir ila üç derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildiriliyor.
Güncel hava durumunun ötesinde önümüzdeki haftaya dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa kıtasını kavuran sıcak hava dalgasının hafta sonu itibarıyla orta ve doğu kesimlere kayacağına dikkat çekti.
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevki Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, öğlen yerel yağmurlu. Sıcaklık ortalamanın 2-3 derece üzerinde. İstanbul Ankara 32, İzmir 35 C.
Deniz suyu: Antalya'da 27, Marmaris 25, Bodrum Kuşadası 24, Tekirdağ 23, Kilyos 22 Çeşme 21 C.
'Tüm faaliyetler yasaklanmalı'
Avrupa'yı kavuran sıcaklar hafta sonu orta ve doğuya kayacak. Özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çek, Slovakya'da Pazar Pazartesi sokağa çıkmak bile yasaklanabilir. Avrupa'daki bu sıcak hava bloğunun doğu (Omega Bloğu) sınırı Türkiye'nin batı bölgeleri. Pazartesi-Salı günü Avrupa'daki gibi olmasa da Trakya, Marmara, Ege, İç ve Akdeniz bölgelerini etkileyecek. Orman yangınları riski artacak kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı."