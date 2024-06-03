|
Gündem

Uzman isim uyardı: Kurbanlık seçerken bunlara dikkat edin

10:01 - 3/06/2024 الإثنين
IHA

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan, anlatarak vatandaşları uyardı. Peki kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

1/ 12

Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan, kurban alacaklara ve keseceklere önemli uyarılarda bulundu. Hareketsiz ya da tepki vermeyen kurbanlıklar yerine; hareketli, besili, gözleri canlı bakan hayvanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Kurbanlıklar; veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış, hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmelidir" dedi.

2/ 12

Hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir şey olmaması gerektiğini vurgulayan Veteriner Hekim Mustafa Erdoğan, şu uyarılarda bulundu:

3/ 12

Kurbanlık olarak seçilen hayvanın özellikle kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmeli. 

4/ 12

Sağlıklı bir hayvanın tüy yapısı çok parlaktır.

5/ 12

Besisi yerindedir.


6/ 12

Hayvanın fiziki görünüşü normal olmalı, vücudunda yara, şişlik, ödem bulunmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır.

7/ 12

Hastalık daha ziyade zayıf hayvanlarda görülür.

8/ 12

Vatandaşlar, hayvanın hasta olabileceğini düşündüğü zaman gerek bize gerekse kesim yerlerinde görev yapacak ilçe tarım müdürlüğünün veteriner hekimlerine müracaat edebilirler.

9/ 12

Hayvanın hasta olup olmadığını kontrol ettirebilirler.


10/ 12

Özellikle kır danalarını ve alaca danaları satın alınırken iki yaşından büyük olmalarına dikkat edilmelidir.

11/ 12

Satıcılar bazen bu konuda kurnazlık yapıp iki yaşından küçük danaları satabiliyor.

12/ 12

Bir diğer önemli unsur da dişi hayvanlarda görülen gebeliktir. Dişi hayvan satın alırken hayvanın gebe olmadığına dair raporunun olması gerekiyor. 

#Kurban Bayramı
#Mustafa Erdoğan
#Kurbanlık
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kurban Bayramı arefe günü tarihi