İncekaya köyünün zaviyeden bugüne kalan bir yerleşim yeri olduğunu belirten Demirtaş, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Bu zaviye ve çevresi inanç turizmi açısından çok büyük bir değer ifade etmektedir çünkü 16. yüzyıldan itibaren kullanıldığı dönem boyunca bu bölgenin genel gayrimüslim yapısı içinde adeta bir İslam adası görevi görmüştür. Van Gölü Havzası bir bütün olarak inanç ve tasavvuf mekanıdır. İslamiyet'ten önce de burada bir inanç odağı söz konusuydu. İslamiyet'le yine Van Gölü Havzası bu fonksiyonunu devam ettirmiştir. Van Gölü Havzası'nın her yerinde inanç turizmine hitap eden çok sayıda mekan söz konusu. En önemlilerinden biri de Bapir-i Kal olarak bilinen ziyaretgahtır. Zaviye, inanç turizmi bakımından geniş kitlelere hitap eden bir yerdir."