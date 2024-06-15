Vicdanları sızlatan görüntü: İzmir açıklarında kuyruğuna taş bağlı halde ölü yunus bulundu

Aras, yunusun ölümünün üzerinden bir kaç gün geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Tahminimizce öldürülmesinin üzerinden 3-4 gün geçmiş. Kuyruk tarafına iple taş bağlanıp aşağı salınmış. Taşla birlikte önce batmış ama yunus şiştikten sonra taşla yukarı çıkmış." diye konuştu.







