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Vicdanları sızlatan görüntü: İzmir açıklarında kuyruğuna taş bağlı halde ölü yunus bulundu

20:58 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:54 - 15/06/2024 Cumartesi
AA

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, kuyruğuna taş bağlı halde ölü bir yunus bulundu. Su üzerindeki ölü yunus, teknedekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Karaburun'da dalış eğitmenliği yapan Hamdullah Aras dalış için tekneyle açıldıklarında suyun üzerinde hareketsiz bir yunus gördüklerini söyledi.



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Yaklaştıklarında yunusun ölü olduğunu fark ettiklerini anlatan Aras, "Vücudunda tüfek saçması izleri vardı." dedi.



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Aras, yunusun ölümünün üzerinden bir kaç gün geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Tahminimizce öldürülmesinin üzerinden 3-4 gün geçmiş. Kuyruk tarafına iple taş bağlanıp aşağı salınmış. Taşla birlikte önce batmış ama yunus şiştikten sonra taşla yukarı çıkmış." diye konuştu.



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Su üzerindeki ölü yunus, teknedekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Yunusun kuyruğuna bağlı taş da su altından görüntülendi. 

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Su altındaki çekim sırasında bölgede yüzen başka yunuslar da kaydedildi.

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#İzmir
#Yunus balığı
#Karaburun
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