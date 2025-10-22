Yağmur suyunu evine depoluyor: Kurduğu sistem ilgi çekti

"Yağan yağmur suyuyla iki depo su doldurdum ve yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum"





Yağmur suyunu depolayarak kuraklığa çözüm bulduğunu söyleyen Hasan Akkaya, "Hatay’da son 65 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayı sık sık su kesintileri oluyor. Depolara çıkıp bakarken su olmadığını fark ettim. Yağmur yağıyordu sonra aklıma fikir geldi. Sonra bir boruyu alıp bu sistemi yaptım ve depoları doldurdum. Yağmur suyuyla iki depoyu yağmur suyuyla doldurdum. Yaptığım sistemi sosyal medyada paylaştım ve güzel yorumlar aldım. Yağan yağmur suyuyla iki depo su doldurdum. Yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum. Yağmur suyu çok temiz. Maliyeti yok. Sadece yoruldum ve ıslandım" ifadelerini kullandı.