Yalova'da saatler süren çatışmanın yaşandığı hücre evi

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında, bir evden polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu, 9 personel de yaralandı. Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında teröristlerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Hain saldırı sonucunda 3 kahraman polisimiz şehit oldu.
Evde bulunan 6 DEAŞ'lı terörist ise öldürüldü.
Ekiplerin ateş açılan evdeki çalışmaları sürüyor.
Çatışmanın izleri net bir şekilde görüntülendi
Öte yandan binanın üzerinden gece saatlerinde başlayan çatışmanın izlemleri ilk bakışta görülebiliyor.
'Evde aile yaşıyor' izlenimi
6 DEAŞ'lı teröristin bir süredir bu evde ikamet ettikleri ancak yanlarında 5 kadın ve 6 çocuk bulunduğu için çevredekilere "Evde aile yaşıyor" izlenimi verdikleri belirtildi.
Tercih ettikleri bölge dikkat çekti
Öte yandan çevredekilerin beyanlarından evdekilerin bir süredir burada kaldıkları belirtirken DEAŞ'lı teröristlerin tam olarak kaç aydır bu evde ikamet ettikleri bilinmiyor.