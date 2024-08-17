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Yangını söndürmek için seferber oldular: Köylülerden çapa makineleriyle destek

14:33 - 17/08/2024 Cumartesi
IHA
<p>Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3'üncü günde Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaştı.&nbsp;</p>
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3'üncü günde Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaştı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaşan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. 

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Mahallelerine ulaşan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3'üncü günde Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaştı. 

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Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Yangına ekiplerin yanı sıra köylüler de çapa makineleriyle ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Vali 4'üncü günde de yangın bölgesinde

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangının 4'üncü gününde de yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. 

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Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. 

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Vali Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiğini söyledi.

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#Manisa
#Orman
#Yangın
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