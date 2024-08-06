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Yaralı kuşların tedavi süreçleri tamamlandı: Doğal yaşam alanlarına yolcu ettiler

11:04 - 6/08/2024 Salı
IHA

Van'ın Erciş ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan kuşlar, tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Kaymakam Karaloğlu, 'İyileşen kuşları doğal yaşam alanlarına bıraktık. İlçemizin tarihi yerlerini öne çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle bu tarz etkinlikleri buralarda yaparak değerlendiriyoruz' dedi.

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Doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavi süreçleri tamamlandı.


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DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerince Erciş ilçesine getirilen kuşlar, Kaymakam Murat Karaloğlu, eşi Gamze Karaloğlu ve görevlilerin katıldığı programla Çelebibağı'nda bulunan doğal yaşam alanlarına salındı.

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Kaymakam Karaloğlu, "İyileşen kuşları doğal yaşam alanlarına bıraktık. İlçemizin tarihi yerlerini öne çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle bu tarz etkinlikleri buralarda yaparak değerlendiriyoruz. DKMP Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları kısa sürede değerlendiriyor. Yaralı hayvanların tedavileri için gereken duyarlılığı gösteriyor. İhbarlar, vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olduğunu, hayvanlara değer verdiğini ortaya koyuyor. Yaralı hayvanların iyileştirilmesi ve doğal yaşam alanlarına bırakılması için emek harcayan DKMP Müdürlüğü ekiplerimize ve Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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#Van
#Erciş
#Tedavi
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