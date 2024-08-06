Yaralı kuşların tedavi süreçleri tamamlandı: Doğal yaşam alanlarına yolcu ettiler

Kaymakam Karaloğlu, "İyileşen kuşları doğal yaşam alanlarına bıraktık. İlçemizin tarihi yerlerini öne çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle bu tarz etkinlikleri buralarda yaparak değerlendiriyoruz. DKMP Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarları kısa sürede değerlendiriyor. Yaralı hayvanların tedavileri için gereken duyarlılığı gösteriyor. İhbarlar, vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olduğunu, hayvanlara değer verdiğini ortaya koyuyor. Yaralı hayvanların iyileştirilmesi ve doğal yaşam alanlarına bırakılması için emek harcayan DKMP Müdürlüğü ekiplerimize ve Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.