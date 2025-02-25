Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

Asgari Gelir Vergisi bu yıl yasalaşacak

Vergide adaletin sağlanması amacıyla hazırlanan ‘Asgari Gelir Vergisi (AGV) bu yıl devreye girecek. Emlak zengini, futbolcu ve sosyal medya fenomenleri gibi mükelleflerin vergiye tabi kazançları, net satış tutarları kabul edilecek. Bu rakamın en az yüzde 10'u AGV olarak kesilecek.



