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Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

04:0025/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..

Asgari Gelir Vergisi bu yıl yasalaşacak

Vergide adaletin sağlanması amacıyla hazırlanan ‘Asgari Gelir Vergisi (AGV) bu yıl devreye girecek. Emlak zengini, futbolcu ve sosyal medya fenomenleri gibi mükelleflerin vergiye tabi kazançları, net satış tutarları kabul edilecek. Bu rakamın en az yüzde 10'u AGV olarak kesilecek.


Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

YÖK, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usule aykırı olduğunu açıkladı. O tarihte yatay geçişle 55 öğrenci almayı kararlaştıran fakülte yönetimi, 60 öğrenci alınacağına yönelik ilan vermiş. Son başvuru tarihine 2 gün kala toplanan fakülte yönetimi, kontenjanı 80’e çıkarıp 51 başvuruyu da tarih dolmadan kabul etmiş.


Futbola yabancı kaldık

Süper Lig’de 55 yıl sonra ilk kez yabancı hakemin yönettiği gergin maçta ne futbol vardı ne gol… Sloven hakem Vincic sık sık düdüğüne başvururken, namağlup lider Galatasaray, evinde 6 puanlık farkı korudu. Farkı kapatmak için sahaya çıkan F.Bahçe ise ikili averajı da rakibine kaptırdı.


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