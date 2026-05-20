Yeni Gıda Yönetmeliği yayımlandı: Bakanlıktan bu ürünlere kesin yasak 'Domuz ve böcek' kuralı dikkat çekti

13:44 20/05/2026
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Türkiye’de satışa sunulacak bazı gıdalar artık bilimsel inceleme tamamlanmadan satışa sunulamayacak. Böcek ve domuz kaynaklı ürünlere ise hiçbir şekilde onay verilmeyecek. GDO’lu ürünler için ise özel kurallar uygulanacak. İşte yeni gıda düzenlemesinin tüm detayları.

Gıda sektöründe dengeleri değiştirecek karar yürürlüğe girdi.

Yeni gıdaların piyasaya nasıl çıkarılacağına dair usul ve şartlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından netleştirildi.

Bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte firmaların yalnızca ürün etiketi sunarak başvuru yapma dönemi sona erdi. Bundan sonra Bakanlığa, ürünün içeriği ve güvenilirliğine ilişkin kapsamlı teknik dosyalar teslim edilmesi gerekecek.

Öte yandan, Genetiği değiştirilmiş ürünler (GDO), gıda enzimleri ve bilinen gıda katkı maddeleri gibi zaten kendi özel kuralları olan ürünler ise bu yönetmeliğin dışında tutuldu.

Böcek ve domuz kaynaklı ürünler asla satılamayacak

Yönetmelikte doğrudan vatandaşları ilgilendiren düzenleme iseİ son dönemde dünya genelinde tartışmalara konu olan böcek ve domuz kaynaklı hiçbir “yeni gıda” ürünü Türkiye’de onaylanmayacak.


Bu kapsamda söz konusu ürünleri piyasaya sunmak isteyen firmaların başvuruları Bakanlık tarafından doğrudan reddedilecek. Ayrıca bu tür gıdaların, hiçbir koşulda “izin verilen ürünler listesi”ne dahil edilmesine izin verilmeyecek.

Onay ve denetim süreci

Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için bilimsel güvenilirlik incelemesini zorunlu hale getirildi. Değerlendirme sürecinde ürünün insan sağlığı açısından risk oluşturmaması, tüketiciyi yanıltmaması temel kriterler arasında olacak.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.

