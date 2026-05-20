Yeni Gıda Yönetmeliği yayımlandı: Bakanlıktan bu ürünlere kesin yasak 'Domuz ve böcek' kuralı dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Türkiye’de satışa sunulacak bazı gıdalar artık bilimsel inceleme tamamlanmadan satışa sunulamayacak. Böcek ve domuz kaynaklı ürünlere ise hiçbir şekilde onay verilmeyecek. GDO’lu ürünler için ise özel kurallar uygulanacak. İşte yeni gıda düzenlemesinin tüm detayları.

Bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte firmaların yalnızca ürün etiketi sunarak başvuru yapma dönemi sona erdi. Bundan sonra Bakanlığa, ürünün içeriği ve güvenilirliğine ilişkin kapsamlı teknik dosyalar teslim edilmesi gerekecek.

Öte yandan, Genetiği değiştirilmiş ürünler (GDO), gıda enzimleri ve bilinen gıda katkı maddeleri gibi zaten kendi özel kuralları olan ürünler ise bu yönetmeliğin dışında tutuldu.

Böcek ve domuz kaynaklı ürünler asla satılamayacak Yönetmelikte doğrudan vatandaşları ilgilendiren düzenleme ise son dönemde dünya genelinde tartışmalara konu olan böcek ve domuz kaynaklı hiçbir "yeni gıda" ürünü Türkiye'de onaylanmayacak.

Bu kapsamda söz konusu ürünleri piyasaya sunmak isteyen firmaların başvuruları Bakanlık tarafından doğrudan reddedilecek. Ayrıca bu tür gıdaların, hiçbir koşulda “izin verilen ürünler listesi”ne dahil edilmesine izin verilmeyecek.