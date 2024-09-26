Yeni Şafak Hizbullah’ın kalbi Dahiye’de: Bombalar altında yaşam

Hak kaybına katsayılı çözüm

Emeklilik için 2025 ve sonrasını bekleyenlerin hak kaybı yaşamaması için katsayılı çözüm gündemde. Buna göre 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişi dilekçesini 2027'de verse bile, maaşı katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanacak.



