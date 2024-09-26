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Yeni Şafak Hizbullah’ın kalbi Dahiye’de: Bombalar altında yaşam

Yeni Şafak Hizbullah’ın kalbi Dahiye’de: Bombalar altında yaşam

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Hak kaybına katsayılı çözüm

Emeklilik için 2025 ve sonrasını bekleyenlerin hak kaybı yaşamaması için katsayılı çözüm gündemde. Buna göre 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişi dilekçesini 2027'de verse bile, maaşı katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanacak. 


Dahiye'de ölüm sessizliği

Yeni Şafak, İsrail’in günlerdir bomba yağdırdığı Beyrut’un banliyösü Dahiye’de günlük hayatın nabzını tuttu. Hizbullah’ın merkezi olan bölgede sıklıkla patlama sesleri duyuluyor. İş yerleri ve okullar süresiz kapalı. Öldürülen Hizbullah üyeleri bölgedeki mezarlığa defnediliyor. Mezarların sayısı ise çok hızlı artıyor.

Aslan evinde kükredi: 3-1

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray kendi sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi PAOK’u mağlup ederek lig aşamasına 3 puanla başladı. Sarı-kırmızılı takım, Baba’nın kendi kalesine, Yunus ve İcardi’nin golleriyle galibiyeti aldı. Yunan ekibinin golü ise Konstantelias’tan geldi.

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