Yılların rezilliği: İzmir'de sahil deniz maruluyla kaplandı, kirliliğe doygun olduğu için ortaya çıktı

'ARTIK YAZ KIŞ GÖRÜLÜYOR'





Deniz marullarının körfezde ilk defa 2012 yılından sonra görülmeye başlandığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, “2002 yılında arıtmalar çalışınca körfez masmavi olmuştu. 2005'ten sonra maalesef arıtmalar kapatıldı. Bütün uyarılarımıza karşın maalesef bugüne kadar herhangi bir şey yapılmadı. Arıtmalar kapatıldığı için körfez günden güne kirlendi. 2012'den sonra deniz marullarını görmeye başladık. Artık marullar hiç gitmiyor. Son 3-4 yıldan beri yaz, kış var. Kışın değil hiçbir zaman deniz marul olmaması gerekir. Deniz marulu varsa bilin ki körfez kirlenmiş demektir. Ne yapılması gerekiyor? Arıtmalar çalışacak. Arıtmaları çalıştırın, körfez 1 yıl sonra yeniden masmavi olur" ifadelerini kullandı.