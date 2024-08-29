|
Gündem

Yine Bodrum yine aynı manzara! Ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

07:29 - 29/08/2024 Perşembe
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

1/ 6

Olay, saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi. 

2/ 6

Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi.

3/ 6

Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı. 

4/ 6

Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. 

5/ 6

Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı.

6/ 6

Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekeken, otomobil de içinde kaldı.


Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi. 

#Bodrum
#Muğla
#Su Baskını
#Patlama
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?