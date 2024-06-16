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Yine yasağa aldırmadılar: Uyarı afişlerinin altında kaçak kurban kesimi

11:56 - 16/06/2024 Pazar
DHA

Kurban Bayramının ilk gününde kesim merkezleri önünde sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar yine kurbanları buldukları boş alanlarda kestiler.

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Sultangazi'deki boş bir alanda belediyenin astığı “Burada kurban kesmek yasaktık" afişlerine aldırış etmeyen vatandaşlar kurbanları bu pankartların hemen yanında kesti.

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Kurban Kesim merkezlerindeki kuyruklarda beklemek istemeyen vatandaşlar kurbanlarını alarak boş alanlara geldi.

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Burada bulabildikleri ağaç altlarında hijyenik olmayan şartlarda kurbanlarını kesen vatandaşlar, etleri parçalayıp bölüştükten sonra alanlardan ayrıldı.

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Sultagazi'de bulunan Satış ve Kesim alanına çok yakın bir yerde bulunan boş bir alanda da durum farklı değildi.

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Belediyenin günler öncesinden astığı “Burada Kurban Kesmek yasaktır" afişlerine aldırış etmeyen vatandaşlar, kurbanları bu pankartların hemen yanında kesti.


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Bazı vatandaşlar ise belediyenin astığı pankartları kaldırdığı gözlendi.


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Kısa süre içinde adeta kurban kesim merkezine gelen alandaki yoğunluk gün boyu sürdü.


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Vatandaşlar kurbanları kestikten sonra açık alanda parçaladıkları ve kasalara koydukları görüldü.

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#İstanbul
#Kurban Bayramı
#Kurban kesimi
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