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YKS için yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti

12:17 - 8/06/2024 Cumartesi
AA

Bartın ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için yanlış okula geldiğini ve kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

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Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde sınava girecek bir öğrenci, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Ağdacı Kampüsü'ne gitti.

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Sınavın başlamasına kısa süre kala yanlış yere geldiğini anlayan öğrenciyi, motosikletli polis ekipleri sınava gireceği okula ulaştırdı.


Öte yandan polis ekipleri, kimliğini evde unutan bir öğrenciyi de sınava yetiştirdi.

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Karabük


Safranbolu ilçesindeki Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nde sınava girecek bir aday, yanlışlıkla merkezdeki Demir Çelik Kampüsü'ne geldi.

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Durumu fark eden öğrenciyi, motosikletli polis ekipleri sınava gireceği salona götürdü.

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Polis ekipleri ayrıca kimliğini evde unutan bir öğrencinin de yardımına yetişti. Motosiklete bindirilen öğrenci, evden kimliğini aldıktan sonra sınav yerine ulaştırıldı.

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Sınava yetiştirilen öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

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#Karabük
#Temel Yeterlilik Testi
#TYT
#Bartın
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