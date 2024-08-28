Yok İsrail'den farkları: İşgalci ABD'nin Irak'taki 19 yıl önceki katliamına dair kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı

Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Servisi kayıtlarına göre, askerlerden biri olan Onbaşı Stephen Tatum müfettişlere, ateş etmeye başlamadan önce odadaki insanların kadın ve çocuk olduğunu fark ettiğini söylemişti. Tatum yatağın üzerinde duran kısa saçlı bir çocuk gördüğünü anlattı. Tatum, "Çocuk olduğunu bildiğim halde yine de onu vurdum" dedi. Daha sonra bu ifadeyi reddetti.