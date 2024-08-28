Yok İsrail'den farkları: İşgalci ABD'nin Irak'taki 19 yıl önceki katliamına dair kan donduran fotoğraflar ortaya çıktı

The New Yorker dergisi, ABD Deniz Piyadeleri tarafından 19 yıl önce Irak'ın Hadisa kasabasında gerçekleştirilen katliama ait bazı fotoğrafları yayınladı. Küçük çocukların dahi acımadan öldürüldüğü katliama ilişkin fotoğraflar kan dondurdu. ABD'li işgalci güçlerin katlettikleri sivillerin üstüne numara yazdıkları görüldü.
19 Kasım 2005 sabahı, Irak'ın Hadisa kentinde Amerikan askerlerini taşıyan bir araç bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Bunun üzerine Amerikan askerleri, Irak işgali boyunca sıkça başvurdukları bir yöntemi izleyerek, saldırının intikamını sivillerden aldılar.
Olaydan sonraki birkaç saat içinde Amerikan askerleri, 24 Iraklı sivili katletti.
19 yıl sonra ortaya çıktı
Patlamanın gerçekleştiği yerin yakınlarında Bağdat'taki bir üniversiteye gitmekte olan 5 erkek sivili vurarak öldürdüler. Ardından bölgedeki üç eve girerek içerideki neredeyse herkesi infaz ettiler. Katledilenlerin en küçüğü 3 yaşında bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşında bir adamdı.
Katliamın ardından askerler, cesetleri numaralandırıp fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar, katliamdan 19 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
Ceza bile almadılar
Bu olay, "Hadisa Katliamı" olarak anılmaya başlandı. Dört Amerikan askeri cinayetle suçlandı, ancak bu suçlamalar daha sonra düşürüldü. Daha sonra Savunma Bakanı olacak General James Mattis, denizcilerden birine övgü dolu bir mektup yazarak suçlamaları reddetti ve masumiyetini ilan etti. 2012 yılında, katliamla ilgili son dava hapis cezası olmaksızın kapandı.
Hadisa Katliamı sırasında Deniz Piyadeleri Komutanı olan General Michael Hagee, 2014 yılında Deniz Piyadeleri için verdiği bir röportajda, katliama dair fotoğrafları gizli tutmakla övündü. Hagee, "Ebu Gureyb'deki fotoğrafların aksine, basın bu fotoğrafları asla ele geçiremedi. O fotoğraflar bugün hâlâ görülmedi. Bu yüzden bundan gurur duyuyorum," demişti.
New Yorker, katliamda öldürülen sivillerin aileleriyle birlikte Amerikan ordusuna açtığı davanın ardından, yıllarca gizli tutulan fotoğrafları elde etmeyi başardı. Fotoğraflar oldukça çarpıcı. Savunmasız sivillerin çoğu yakın mesafeden başlarından vurulmuş.
Küçük Zeynep'i başından vurdular
Beş yaşında bir kız çocuğu olan Zeynep Yunus Salim, bir ABD Deniz Piyadesi tarafından başından vuruldu. Zeynep annesi, kız kardeşleri ve erkek kardeşinin yanında bir yatakta öldü. Bir deniz piyadesi cinayetlerin ardından fotoğraflarda ölüleri ayırt etmek için kırmızı bir kalemle ile sırtına "11" sayısını yazdı.
Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Servisi kayıtlarına göre, askerlerden biri olan Onbaşı Stephen Tatum müfettişlere, ateş etmeye başlamadan önce odadaki insanların kadın ve çocuk olduğunu fark ettiğini söylemişti. Tatum yatağın üzerinde duran kısa saçlı bir çocuk gördüğünü anlattı. Tatum, "Çocuk olduğunu bildiğim halde yine de onu vurdum" dedi. Daha sonra bu ifadeyi reddetti.
Öldürdükten sonra ayağına sayı yazdı
Üç yaşındaki Ayşe Yunus Salim vurularak öldürüldü. Öldürüldükten sonra bir deniz piyadesi yanağına "12" sayısını yazdı. Solda 10 kız kardeşi Saba, sağda ise 8 yaşındaki erkek kardeşi Muhammed görülüyor. 5 yaşındaki kız kardeşi Zeynep'in uzanmış kolu neredeyse Ayşe'nin eline değiyor.
15 yaşındaki Nur Yunus Salim, annesinin ve dört kardeşinin öldürüldüğü yatağın yanında. Nur'un hayatta kalan kız kardeşi Safa yaptığı açıklamada Nur ile birlikte yatağın arkasına saklandıklarını, ancak bir deniz piyadesinin tüfeğini yatağın altına doğrultarak onlara ateş ettiğini söyledi. Asker Safa'yı ıskaladı ama Nur can verdi.
Suçlamalar düşürüldü
Katliamla ilgili 4 Deniz Piyadesi cinayetle suçlandı. Ancak New Yorker'ın haberine göre, bu suçlamalar daha sonra düşürüldü.
2012'de, son dava hapis cezası olmadan bir savunma anlaşmasıyla sonuçlandığında, Irak savaşı sona ermişti.