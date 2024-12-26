Yolcu otobüsünde bulundu: Kutuyu açan ekipler şoka girdi, beslenmesi yasak

KILIÇ BALIĞI ELE GEÇİRİLDİ





Diğer yandan, ihbar sonrası otobüs terminalinin indirme peronunda taşıma belgesi olmayan 115 santimetre uzunluğunda kılıç balığı tespit edildi. Soğuk zincir ve taşıma şartlarına uymadığı için kullanıma uygun olmayan ürüne ekipler tarafından el konularak imha edildi. Ürünü getiren otobüs hakkında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 1380 sayılı su ürünleri kanununa uygun idari iş ve işlemlerin, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanacağı belirtildi