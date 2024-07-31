Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptı: 62 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Vidan Balcı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 / 5 Kaza, Bandırma ilçesi İnönü caddesinde seyir halinde olan 10 NT 686 plakalı motosiklet sürücü Y.T karşıdan karşıya geçmeye çalışan Vildan Balcı (62) ‘ya çarptı.

2 / 5 Ağır yaralanan kadın ve motosiklette bulunan 2 kişi 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 / 5 Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Vildan Balcı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

4 / 5 Kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsü Y.T gözaltına alındı.