Yunan medyası Atina'nın korkusunu yazdı: Türkiye denizlerin hakimi olacak

Kıdemli araştırmacı Suha Çubukçuoğlu'nun açıklamasına yer veren gazete, Çubukçuoğlu'nun "Bu sadece bölgesel güç dengesini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin, Ege gibi stratejik olarak hayati, coğrafi olarak karmaşık bölgelerde hakimiyetini sürdürürken, denizlerdeki gücünü yurt dışına taşıyabilen bir oyuncu olarak ortaya çıkışına işaret ediyor" sözlerini aktardı.