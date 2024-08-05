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Yürekleri ağza getiren görüntüler: Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi

12:44 - 5/08/2024 Pazartesi
AA

Erzurum'da Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katılım sağladı. Zorlu parkur ve rampalardaki heyecanlı yarış, izleyicilerin yüreklerini ağza getirdi.

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Türkiye Bisiklet Federasyonunca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.

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Zorlu parkur ve rampalarda heyecanlı anların yaşandığı şampiyonada Emir Melek Peker birinci, Selçuk Çelik ikinci, Emir Altuğ Yurt da üçüncülük elde etti.

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Organizasyonda başarılı olanlara madalya ve kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı verdi.

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Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi.




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#Erzurum
#Palandöken Dağı
#Downhill Türkiye Şampiyonası
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