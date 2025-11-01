Yeni Şafak
Yurt genelinde yağış beklenmiyor: Parçalı bulutlu ve açık geçecek

10:541/11/2025, Cumartesi
DHA
Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bugün için güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.





BÖLGELERDE HAVA


Hava durumunun; Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz'de de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun parçalı ve az bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

