Yurt genelinde yağış beklenmiyor: Parçalı bulutlu ve açık geçecek









BÖLGELERDE HAVA





Hava durumunun; Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.