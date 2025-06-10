'Yuva bozulmasın' diye kepçesine kontak vurmayan operatörün yüzü 27 gün sonra güldü

"Allah'a şükür 27 gün sonra kumrular uçtu gitti"





Kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumruların yavrularının 27 günün sonunda uçtuğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Bugün 27 gün oldu ve bu güne kadar kumrunun uçmasını bekledim. 27 gün sonra kumrular Allah'a şükür uçtu gitti. Sabah gelip baktığımda bomboştu. İlk zamanlarda iş makinesini lastiklerini değiştirmiştim. O günlerden bir yumurta vardı. Yumurtadan yavru çıktı ve uçmasını bekledim. Bayramın ikinci günü geldiğimde kontrol ettim. Yuvanın içinden yavru uçmaya çalışıyordu ama kendisine ellemedim. İnşallah zararsız ve yarasız uçup gider. Bugün sabah geldiğimde ise yuvada kumrular kalmamış, uçup gitmişler. Allah'a şükür ve yollarını bahtını açık eylesin. Sonuna kadar bekledik ve hayırlısı oldu. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Ben bu kadar bekledim. Ben çok kişiye nasihat olarak söylüyorum. Yuva yıkmak asla iyi değil. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın. Yuva yıkmayalım, yuva yapalım. Bugün tam 27 gündür iş makineme kontak vurmadım. 27 gündür iş makinem burada yatıyor. Allah hayırlı kısmet ederse inşallah yarın sabah sahaya çıkacağım. Yarın 28 gün sonra kontağımızı vurarak bismillah deyip sahaya çıkacağız. Bu süreç bir yandan iyi bir yandan da sıkıcı oldu. Bayram dolayısıyla biraz iş yoğunluğu vardı ama ben uçup gitmesini bekledim. Kurban olduğum kumru ve yavrusu, uçup gitti. Allah'a şükür bir mutlu ve sevinç içerisindeyim. Gerçekten de uçup gitmesine çok seviniyorum. Hep yuva yapalım yuva yıkmayalım" ifadelerini kullandı.