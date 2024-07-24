Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede tedirgin eden görüntüler: Korkunun ölüme faydası yok

KİRALAR 10-15 BİN LİRA ARASINDA





Site sakinleri; dış çatlakları ve görünümüne rağmen binada kiraların 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini aktardı. Geniş bir alanda yer alan ve çevresinde de birçok apartman bulunan sitenin orta bahçesindeki koridorun ise diğer çevre sakinleri tarafından da sokak benzeri geçiş rotası olarak kullanıldığı görüldü. Site sakinlerinin bir kısmı, maddi sıkıntılar ve kira fiyatlarından dolayı müteahhitle anlaşma yapılması halinde de bina yıkılana kadar sitede yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.