'Z kuşağı iş beğenmiyor' algısını altüst eden genç aşçı İzmir'de örnek oluyor: Günde 30 çeşit yemek yapıyor

"Okulu açığa aldım, 30 çeşit yemek çıkartıyorum"





Son 2 yıldır okulunu açıktan okuduğunu belirten genç aşçı Ragıp Şişko, "Sabah 5’te kalkıp babamla birlikte dükkana geliyoruz. Yemeklerin ön hazırlığı bir gün önceden yapılıyor ama sabah bütün yemekleri başlatmak bana düşüyor. Her gün yaklaşık 30 çeşit yemek çıkartıyoruz. Bizimle beraber çalışan abilerim de yardımcı oluyor. Müşteri memnuniyetimiz çok iyi, bu da bizi motive ediyor" diye konuştu.



