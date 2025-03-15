Zamanlama manidar

Kira gelir vergisi takiple yüzde 101 arttı

Geçen yıl kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konut tahlile tabi tutuldu. Denetimler sonucunda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Böylece kira beyanında bulunan mükellef sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı. Kira gelir vergisi de yüzde 101 yükselişle 126,9 milyar lira oldu.



