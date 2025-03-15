Zamanlama manidar

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kira gelir vergisi takiple yüzde 101 arttı
Geçen yıl kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konut tahlile tabi tutuldu. Denetimler sonucunda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Böylece kira beyanında bulunan mükellef sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı. Kira gelir vergisi de yüzde 101 yükselişle 126,9 milyar lira oldu.
MİT 5 İran ajanını yakaladı
Suriye’de İran’ın desteklediği Esed artıkları 6-7 Mart’ta hükümet güçlerine saldırılar düzenledi, gerilimi Türkiye’ye taşımak isteyen bazı gruplar ise “mezhep provokasyonu” yaptı. Bu iki gelişmenin ardından MİT’in Mersin, Antalya ve İstanbul’da, İran istihbaratına çalışan 5 kişiyi yakalaması dikkat çekti.
Osimhen şov
Lider Galatasaray, ligin 28. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0’la geçerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 10 puana çıkardı. Gecenin yıldızı, topu 3 kez ağlarla buluşturan sarı kırmızılıların yıldız ismi Osimhen oldu.