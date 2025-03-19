"Zarar edersin" dediler dinlemedi: Şimdi kilosunu 200 TL'den satıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, "olmaz" denilen bir üretimi başaran Ahmet Ünal, büyük bir başarıya imza attı. Hem tüccarları hem de çiftçileri şaşırttı. Ünal, "Ben yapacağım dedim ve yaptım" diyerek anlattı.
Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde örtü altı tarımla uğraşan Ahmet Ünal (55), birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü bir ürünü yetiştirdi.
Ünal, geçen yıl kasım ayında serasında kavun yetiştirmeye karar verdi.
Bu yıl mart ayında ürünleri olgunlaşan Ahmet Ünal, 2 ton kavun hasat etti. Toptancı halinde kavunları kilosu 200 liraya alıcı bulan Ünal, ikinci hasada hazırlanmaya başladı.
'Yaptım ve oldu'
Ahmet Ünal, "Kavun fidelerimi geçen yıl kasımda diktim. 'Yapma etme, yapamazsın' dediler. 'Bu mevsimde kavun olmaz. Soğukta kavun yetiştirmezsin' dediler.
'Yapacağım' dedim. Yaptım ve oldu. İşte burada. İlk hasadımı 1 hafta önce yaptım. Bu ikinci hasadım olacak. Piyasa iyi şu anda. Kilosuna 400 TL istedim ama 200 liradan satıyorum" diye konuştu.
Tüccarlardan tam not aldı
Kış mevsiminde kavun yetiştirmenin zorluğuna dikkat çeken komisyoncu ve tüccarlar, Ahmet Ünal'ın başardığını ve ürettiği kavunların kalitesinin mevsim şartlarına rağmen oldukça yüksek olduğunu belirtti. Erken, kaliteli ve aromalı kavunlarıyla dikkat çeken üretici, gelen olumlu geri dönüşler sayesinde büyük bir gurur yaşadı.
'Adedini 300 liraya satıyorum'
Kavunlarının tanesinin 1 kilo 600 gram civarında olduğunu söyleyen Ahmet Ünal, "Adedini 300 liraya satıyorum. Kavun seramın ısınmasına dikkat ediyorum. Plastik seramın içine daha sıcak olsun diye ince bir plastik ile ikinci kez kaplama yapıyorum. Soğuk havalarda sera içi sıcaklığı düşürmemek için sürekli soba yaktım. 1 hafta 10 gün şiddetli soğuk oldu ama çok iyi baktık. Soğuk aldırmadık. Önceki yıllarda bir sefer denedim oldu. Şimdi yine başardık. 'Olmaz' diyorlar. Ama ben emek veriyorum, Allah'ın izniyle olduruyorum" diye konuştu.