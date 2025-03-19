"Zarar edersin" dediler dinlemedi: Şimdi kilosunu 200 TL'den satıyor

'Adedini 300 liraya satıyorum'

Kavunlarının tanesinin 1 kilo 600 gram civarında olduğunu söyleyen Ahmet Ünal, "Adedini 300 liraya satıyorum. Kavun seramın ısınmasına dikkat ediyorum. Plastik seramın içine daha sıcak olsun diye ince bir plastik ile ikinci kez kaplama yapıyorum. Soğuk havalarda sera içi sıcaklığı düşürmemek için sürekli soba yaktım. 1 hafta 10 gün şiddetli soğuk oldu ama çok iyi baktık. Soğuk aldırmadık. Önceki yıllarda bir sefer denedim oldu. Şimdi yine başardık. 'Olmaz' diyorlar. Ama ben emek veriyorum, Allah'ın izniyle olduruyorum" diye konuştu.