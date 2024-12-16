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15 yıl sonra depodan çıktı: Michael Jackson'ın mirasçıları apar topar üstünü kapattı

15 yıl sonra depodan çıktı: Michael Jackson'ın mirasçıları apar topar üstünü kapattı

16:3716/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dünya müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran 13 Grammy ödülü sahibi Michael Jackson'ın daha önce duyulmamış ve yayınlanmamış kasetleri ortaya çıktı. Bir villanın deposunda bulunan söz konusu kasetler, geniş yankı uyandırırken Jackson'ın varisleri bu kasetleri almayı reddetti ve mülkiyet hakları konusunda Musgrove'a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını bildirdi.

Michael Jackson'ın ölümünden 15 yıl sonra çok konuşulacak bir keşfe imza atıldı.


Dünyaca ünlü yıldızın daha önce hiç duyulmamış yayınlanmamış kasetleri bir depoda bulundu.


Eski polis memuru Gregg Musgrove, San Fernando Vadisi'nde bir iş ortağının yakın zamanda satın aldığı depoda bulunan kasetleri dinlediğini söyledi.



"Tüylerim diken diken oldu"

Kasetleri dinlemenin mutluluğunu yaşayan Musgrove, "Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson’ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı" diye konuştu.﻿﻿﻿



Daha önce hiç yayınlanmadı

Kasetlerin sahibi olan yapımcı ve müzisyen Bryan Loren ile birlikte çalışan Musgrove, bu kasetlerin Michael Jackson'ın 8. stüdyo albümü "Dangerous" (1991) öncesinde, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı 12 yayınlanmamış parçayı içerdiğini dile getirdi.

Rapçi LL Cool J ile işbirliği de yapmış

Öte yandan kasetlerde ünlü sanatçının yaşamına dair söylentilere göndermede bulunan bir şarkı ve efsane rapçi LL Cool J ile yaptığı bir işbirliğinin de yer aldığı belirtildi.


Mirasçıları kasetlerin üzerini kapattı

Söz konusu kasetler, geniş yankı uyandırırken Jackson'ın varisleri bu kasetleri almayı reddetti ve mülkiyet hakları konusunda Musgrove'a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını bildirdi. Musgrove, kasetleri müzayede evlerine götürmeyi planladığını ve bir Jackson hayranı veya özel koleksiyoncu tarafından bu kasetlerin satın alınacağını tahmin ettiğini söyledi.



#Michael Jackson
#Kaset
#LL Cool J

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