2 bin yıllık tehlike ’ben buradayım’ dedi: Depremin büyüklüğünden ziyade meydana geldiği fay herkesin dikkatini çekti

Aykan: "7.2’lik bir deprem üretebilir"

Konuyla ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Balıkesir, Gökçeyazı fayının deformasyon alanı içerisinde son 24 saatte, 2 tane deprem oldu. Bu depremler küçük büyüklükte depremlerdir ve normal şartlarda hasara ve yıkımlara neden olmaz, çoğu zaman da bu büyüklükteki depremleri hissetmeyiz bile; fakat depremin merkez üssü yerleşim birimlerinde olduğu için halkımız tarafından hissedildiğini düşünüyorum. Bu deprem, küçük büyüklükte bir deprem olsa da, bu depremin olduğu yer çok önemli. Çünkü Gökçeyazı fay segmenti üzerinde yapılmış olan paleosismolojik çalışmalara göre; bu fayın 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyelinin olduğu ve bu fay üzerinde en son olan depremin üzerinden 2 bin yıl gibi uzun bir süre geçtiğini göstermiştir. Bu yüzden de bu fayın tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu fayın yakın bir gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyelinin olduğunu ifade edebilirim. Uzun zamandır bu faya dikkat edilmesi konusunda uyarılarımızı yapıyorduk. Halkımızın, büyük bir depreme karşı mutlaka önlemlerini alması ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.