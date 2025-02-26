2 milyon 130 bin kişiyi etkileyecek: İşte alarm veren barajda son durum

‘Baraj dolacak'





İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, barajdaki su oranının artmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ocak ayının ilk haftası itibarıyla Sapanca Gölü ve kuyulardan su çekmeyi durdurduk. Bu sene iyi bir kar yağdı; bu kar, yüksek kesimlerde dondu. Donduğu için de henüz akışa geçemedi. Hava sıcaklıklarının 10-15 dereceye çıkmasıyla bu kar erimeye başlayacak, bizim tahminimize göre de bu erimenin ardından baraj dolacak” ifadelerini kullandı.