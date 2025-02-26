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2 milyon 130 bin kişiyi etkileyecek: İşte alarm veren barajda son durum

2 milyon 130 bin kişiyi etkileyecek: İşte alarm veren barajda son durum

10:1226/02/2025, Çarşamba
DHA
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki, kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl aralık ayında yüzde 17'e kadar düşmüş baraj 2 milyon 130 bin kişiye can suyu olan baraj alarm vermeye başlamıştı. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi yüzde 45 olarak ölçüldü. Öte yandan beyaza bürünen barajda oluşan seyirlik manzara havadan görüntülendi.

Başiskele ilçesinde bulunan ve 2 milyon 130 bin kişinin yaşadığı kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda yaz aylarında su seviyesi iyice düşmüştü.

Sapanca Gölü'nden baraja pompalarla su takviyesi yapıldı. Düşüşün devam etmesiyle yer altı kuyuları da devreye alındı. 

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı geçen yıl aralık ayında yüzde 17 olarak ölçüldü.


Son aylarda etkili olan yağışların ardından 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi bugün itibarıyla 23 milyon 16 metreküp ile yüzde 45 olarak ölçüldü. 

Öte yandan beyaza bürünen barajda oluşan seyirlik manzara da havadan görüntülendi.


‘Baraj dolacak'


İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, barajdaki su oranının artmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ocak ayının ilk haftası itibarıyla Sapanca Gölü ve kuyulardan su çekmeyi durdurduk. Bu sene iyi bir kar yağdı; bu kar, yüksek kesimlerde dondu. Donduğu için de henüz akışa geçemedi. Hava sıcaklıklarının 10-15 dereceye çıkmasıyla bu kar erimeye başlayacak, bizim tahminimize göre de bu erimenin ardından baraj dolacak” ifadelerini kullandı. 

İşte o seyirlik manzara...

#Baraj
#Kocaeli
#içme suyu

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