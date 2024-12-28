2024'e damga vuran kareler

ÖLÜ BALIKLAR





Bu hava fotoğrafı, 30 Nisan 2024 tarihinde Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletindeki bir rezervuardan yenileme çalışmaları ve devam eden sıcak hava koşulları nedeniyle ölü balıkları toplayan bir balıkçıyı gösteriyor. Rezervuarda yüz binlerce balık öldü; yerel halk ve medya raporları bunun sorumlusunun şiddetli sıcak hava dalgası ve göl yönetimi olduğunu öne sürüyor.