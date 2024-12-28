2024'e damga vuran kareler

Fransa merkezli haber ajansı AFP, 2024'ün en iyi haber fotoğraflarını seçti. Dünyanın dört bir yanında savaşların yanı sıra politikadan spora ve doğal afetlere kadar birçok dikkat çekici an objektiflere yansıdı.
SOYKIRIMIN FOTOĞRAFI (SAİD KHATİB)
7 Mart 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta düzenlenen toplu cenaze töreni sırasında yas tutanlar, sağlık personelinin İsrail tarafından alınıp öldükten sonra teslim edilen 47 kişinin mezarlarının hazırlamasını izliyor.
ANNENİN VEDASI (BASHAR TALEB)
Filistin topraklarında İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmaların ortasında, 25 Haziran 2024 tarihinde bir anne, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Mağazi'de gece boyunca süren İsrail bombardımanının ardından ölen çocuğunun cesedini Deyr el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna uğurladı.
LOUVRE VE SPOR (FRANCK FIFE)
Fransa'nın paralimpik üç adım atlamacısı Arnaud Assoumani, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde 20 Nisan 2024 tarihinde Paris'te Ieoh Ming Pei tarafından tasarlanan Louvre Pyramide önünde poz veriyor.
KÜBALI BALIKÇI (YAMIL LAGE)
Kübalı bir balıkçı 16 Temmuz 2024'te Havana Körfezi'nde derme çatma bir salla balık tutmaya hazırlanıyor. Hava koşulları elverdiğinde, zanaatkâr balıkçılar araç ve yakıt eksikliğini telafi etmek için doğaçlama polistiren sallarla suya açılıyor.
ÖLÜ BALIKLAR
Bu hava fotoğrafı, 30 Nisan 2024 tarihinde Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletindeki bir rezervuardan yenileme çalışmaları ve devam eden sıcak hava koşulları nedeniyle ölü balıkları toplayan bir balıkçıyı gösteriyor. Rezervuarda yüz binlerce balık öldü; yerel halk ve medya raporları bunun sorumlusunun şiddetli sıcak hava dalgası ve göl yönetimi olduğunu öne sürüyor.
ATİNA TOZ TOPRAK (ANGELOS TZORTZINIS)
Güneyden esen rüzgârlar Sahra'dan gelen toz dalgalarını taşırken bir çift Atina'daki Tourkovounia tepesinde oturuyor. Yetkililer, Sahra'dan esen toz bulutlarının 23 Nisan 2024'te Atina ve diğer Yunan şehirlerini kapladığını ve bunun 2018'den bu yana ülkeyi vuran en kötü olaylardan biri olduğunu söyledi.
AHMED ŞARA EMEVİ CAMİİ’NDE (ABDULAZİZ KETAZ)
Beşşar Esed rejiminin devrilmesine liderlik eden Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te başkentin simgesi Emevi Camii'nde bir kalabalığa hitap ediyor.
DALGALARLA DANS (JEROME BROUILLET)
Brezilyalı Gabriel Medina, 29 Temmuz 2024 tarihinde Fransız Polinezyası'nın Tahiti Adası'ndaki Teahupo'o'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf turunda.