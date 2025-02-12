210 yıldır tarihe meydan okuyor: Herkes diğer illerden akın ediyor

Değirmende öğütülen buğdayın daha lezzetli olduğu için tercih ettiğini söyleyen Seyfettin Yıldız, "Tarlamdan 25 çuval buğday ürettim. Bunu kurutarak su değirmenin öğütüp doğal olarak yiyoruz. Bu doğal olduğu için daha lezzetli oluyor. 40 yıldır buradaki su değirmeninden un öğütürüm. Undan isteyen olursa gönderiyorum" diye konuştu.