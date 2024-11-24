Dünyanın en şaşırtıcı fotoğrafları belli oldu. National Geographic, 2024 yılına ait "Yılın Fotoğrafları" özel sayısında, doğanın en etkileyici ve nadir anlarını ölümsüzleştiren muazzam fotoğrafları bir araya getirdi. Görüntülerde gecenin karanlığında bir kaplanın izlediği yolculuktan, bir penguenin ilk yüzme deneyimine kadar birçok çarpıcı anın hayat bulduğu o eşsiz görseller yer alıyor. İşte 2.3 milyon görüntü arasından seçilen ve insanlık tarihinin en şaşırtıcı anlarını ölümsüzleştiren o 7 görüntü...

1 /7 1- Antarktika'da bir imparator pengueni ilk yüzme deneyimi için 15 metrelik bir kayalıktan atlarken

Bu büyüleyici fotoğraf, Antarktika'da ilk yüzme deneyimini yaşamak için 50 fitlik bir kayalıktan atlayan bir imparator penguenini gösteriyor. Genellikle alçak deniz buzulunda üreyen bu tür, yüksek ve daha kalıcı buz raflarında da yuvalama davranışı sergiliyor, bu da iklim değişikliğiyle birlikte giderek daha yaygın hale gelebilir.

2 /7 2- Guatemala'da Fuego Volkanı'nın patlama anı 2002'den bu yana sürekli patlayan bu volkan, doğa severlere büyüleyici bir manzara sunuyor. Volkanın zirvesine yapılan bir günlük yürüyüş, maceracılara muazzam bir manzara sunuyor.

3 /7 3- Siyah kaplan olarak bilinen Similipal kaplanının koruma alanındaki gece görüntüsü Siyah kaplan, birleşmiş sırt desenleriyle tanınır ve Hindistan'ın doğusunda Similipal Kaplanı Koruma Alanı'nda geceyi geçiren bu nadir hayvanın fotoğrafı oldukça etkileyici.

4 /7 4- Mısır'ın Batı Çölü'nde Siwa Vahası Mısır'daki Siwa Oazisi, büyüleyici kum tepeleri ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Bu fotoğraf, turistlerin ilgisini çeken geniş çöl manzarasını gözler önüne seriyor.

5 /7 5- Kuşaklar Arası Bir Gösteri: Periyodik Cikadalar Bu fotoğraf, her 13 veya 17 yılda bir toprağın altından çıkan ve yalnızca çoğalmak için yüzeye çıkan periyodik cikadaların nadir bir anını yakaladı. 2024’te, Brood XIII ve Brood XIX cicadaları bir araya gelerek havayı çınlatan sesler çıkardılar.

6 /7 6- Kenya'da bir bilim adamının, suni tohumlama yoluyla döllenmiş bir gergedan fetusununu tuttuğu görüntü Kenya'da bir bilim insanının suni tohumlama yöntemiyle döllenen 70 günlük gergedan fetusunu tutarken çekilen bu dokunaklı fotoğraf, gergedanların korunmasına yönelik yapılan çalışmaların bir parçası olarak büyük önem taşıyor.