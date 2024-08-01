3 yılda 1,5 ton hasat: Gençlerin başarısı ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak

25 bin metre kare alanda tıbbi aromatik bitki ürettiklerini ifade eden Çetinkaya, ''Elde ettiğimiz lavantalardan bunları elde ediyoruz. Bunların dışında yine kendi alanımızda 25 bin metrekare alanda daha farklı tıbbi aromatik bitkiler de geliştiriyoruz. Yine aynı bitkilerden de uçucu yağ ve hidrosol gibi ürünler üretip bitkisel kozmetik ürünler elde edebiliyoruz. Bunların hepsini tesisimize eğitim açtığımız dönemlerde başvuru yapan katılımcılarla birlikte gerçekleştiriyoruz." Bu sene üçüncü yılımız. Üçüncü yılımızda 6 bin metrekare alandan her seferinde yaklaşık olarak 500 kilogram civarında lavanta hasadı elde ediyoruz. Bizim lavantalarımız sulu, sezonda sulama yapabiliyoruz. Sulama yapabildiğimiz için birinci hasattan sonra ikinci hasadı da yapabilme imkanımız oluyor. Dolayısıyla iki defa uçucu yağ elde etmiş oluyoruz ve normal susuz lavanta üretiminden yaklaşık bir buçuk kat daha fazla ürün elde etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.