30 yılda 30 bin fidan dikerek 'çöplük' denilen alanı cennete çevirdi: Ölünceye kadar devam edeceğim

Şu ana kadar 30 bin fidan dikmişim. Ayrıca 1 ton palamut da yere serptim. Nusaybin yolu, otogar ve Kasımiye Medresesi altındaki bölgeye palamut attım. İstasyon Mahallesi'ndeki Tugay Komutanlığı'nın yukarısında komutan, subay ve askerlerle beraber 120 kilogram palamut diktik. Şu ana kadar en az 30 bin ağaç dikmişim...