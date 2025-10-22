Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
30 yıldır tek kuruş almıyor: ‘Hayır bahçesi’nin iyilik bekçisi

30 yıldır tek kuruş almıyor: ‘Hayır bahçesi’nin iyilik bekçisi

09:4222/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Isparta’nın Sav beldesinde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, tam 30 yıldır bahçesindeki meyve ve sebzeleri gelen herkese ücretsiz dağıtıyor. 1995’te emekli olduktan sonra “Hayır Bahçesi” adını verdiği alanı kuran Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetiştirdiği ürünleri yoldan geçenler, misafirler ve beldeyi ziyaret edenlerle hiçbir karşılık beklemeden paylaşıyor.

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 30 yıldır bahçesindeki meyveleri beldeye gelen ziyaretçilere ücretsiz ikram ediyor.

Sav'da 1995'te emekli olduktan sonra "Hayır Bahçesi" adını verdiği bahçesini kuran Çakmakçı, o günden bu yana bahçesinde yetişen meyve ve sebzeleri yoldan geçen ya da ziyarete gelen kişilerle ücretsiz paylaşıyor.



Çakmakçı, bahçesini yılın büyük bölümünde ziyaretçiye açık tutmak için farklı ürünler de ekiyor.



Özellikle çilek üretimine ağırlık verdiğini anlatan Çakmakçı, "Misafirler yılın 8-9 ayı gelsin istiyorum. Bu yüzden yediveren türden yaklaşık 3 bin kök çilek diktim. Gelen herkes kendi elleriyle toplayıp yiyor, biz de elimizden geldiğince ikram ediyoruz." diye konuştu.



"Çocukluk hayalimdi"


"Hayır Bahçesi" fikrinin çocukluk yıllarında yaşadığı bir olaydan sonra aklına yerleştiğini anlatan Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Küçükken arkadaşlarla bir bahçeden kiraz yemeye gitmiştik. Bahçe sahibi bizi yakalayınca çok üzülmüştüm. O gün kendi kendime söz verdim: Bir gün benim de bahçem olursa kimseye yeme demeyeceğim.

 Herkes yesin, paylaşsın istedim. İyiliğin paylaşarak çoğaldığına inanıyorum. Bu yıl 5 bin ziyaretçiye ulaşacağını düşünüyorum. Her sene bu geleneği sürdürüyorum. 

Ürünleri satmak için değil, paylaşmak için yetiştiriyorum. Çünkü bugün üretip yarın paylaşmadıktan sonra bir anlamı yok. Benim için en büyük kazanç insanların yüzündeki tebessüm."

#Isparta
#Sav
#bahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?