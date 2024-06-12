40 dereceyi geçen sıcakta zorlu mesai: Gün doğarken başlayıp saatlerce uğraşıyorlar

“Akşama kadar kazma vuruyoruz ve 55 yaşındayım bana zor geliyor”

Yabani otları çapalama işinin zor olduğunu belirten 55 yaşındaki tarım işçisi Emine Uğraş, “Burada pamuk için tarlada çapa yapıyoruz. Burada yabani otlara kazma vuruyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyoruz ama bize sadece 500 TL veriyorlar. Bu para bize yetmiyor ve bu iş yorucu oluyor. Akşama kadar kazma vuruyoruz. 55 yaşındayım bana zor geliyor” şeklinde konuştu.