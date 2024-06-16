43 ilin geçiş noktası dronla görüntülendi: Araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı

Dönüş trafiğinde de benzer bir yoğunluk beklediklerini belirten Vali Makas, vatandaşlara seyahatlerini yoğunluğa göre planlamalarını tavsiye etti. Ayrıca sürücülerin hızlarını düşürmeleri konusunda uyarıda bulunan Vali Makas, İçişleri Bakanlığı'nın "yolun sonu bayram olsun" mottosunu hatırlattı. Otobüs yolcuları dahil tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Makas, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.