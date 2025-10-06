ABD'li ünlü uzman 'Asla yemem' diyerek açıkladı: Bu 3 besini sakın tüketmeyin

Bu içeceklerin yüksek kalorili olmaları nedeniyle kilo alımına, dolayısıyla kanser riskine zemin hazırladığını belirten ABD'li uzman, ''Vücudunuzdaki yağ dokusunu düşük tutarsanız, kanser riskiniz de o kadar azalır. Vücuttaki fazla yağın, 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini artırabildiğini unutmayın'' dedi.