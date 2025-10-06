Yeni Şafak
ABD'li ünlü uzman 'Asla yemem' diyerek açıkladı: Bu 3 besini sakın tüketmeyin

12:196/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
ABD’li ünlü onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews, kanserin en sevdiği besinler olarak tanımladığı gıdaları sıraladı. Listede yer alan lezzetler dikkat çekerken, Andrews bazılarını “Asla yemem” diyerek sağlığı korumanın önemine vurgu yaptı. İşte ABD'li diyetisyene göre tüketilmemesi gereken besinler.

ABD'li onkoloji diyetisyeni Nichole Andrews, kanser riskini artıran besinleri açıkladı.

İşlenmiş etler kanseri tetikliyor

Beslenme uzmanı, en büyük tehlikenin işlenmiş etler olduğunu belirterek, özellikle jambon ve sosisin bağırsak (kolorektal) kanser riskini artırdığını vurguladı.


Onkoloji diyetisyeni, işlenmiş etlerin bağırsak kanseri için ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, bu etlerin saklanmasında kullanılan nitrat ve nitritlerin bağırsaktaki hücrelere zarar vererek kansere yol açabileceğini söyledi.

Gazlı içecekler

Andrews’ın listesinde, ikinci ürün olarak şekerli içecekler yer aldı.

Bu içeceklerin yüksek kalorili olmaları nedeniyle kilo alımına, dolayısıyla kanser riskine zemin hazırladığını belirten ABD'li uzman, ''Vücudunuzdaki yağ dokusunu düşük tutarsanız, kanser riskiniz de o kadar azalır. Vücuttaki fazla yağın, 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini artırabildiğini unutmayın'' dedi.

Rafine şeker

Rafine şekerin de oldukça tehlikeli olduğunu belirten Andrews, ''Özellikle çaya ve kahveye kesinlikle şeker atmayın. Bu alışkanlık, sağlığınızla tahmin ettiğinizden daha fazla oynuyor'' diyerek uyardı.

