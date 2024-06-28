Açık havada sineklerden kurtulmanın doğal yolu: Sadece birkaç damla suya karıştırmanız yeterli

Beslenmemiz hem vücut hem de cilt sağlığımız için önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Peki bazı besinlerin etkisini tıp alanında yapmış olduğu buluşlarla günümüze ışık tutan İbni Sina'nın da önerdiğini biliyor muydunuz? İşte İbn-i Sina'nın özellikle cilt sağlığı için önerdiği o besin…

1 / 9 Bunları katlayın ve yatmadan önce birkaç saat boyunca dondurucudaki plastik bir torbaya koyun. Onları çıkardığınızda hoş ve serin olacaklar, uykuya dalmayı kolaylaştıracaklar.

2 / 9 Arabanızı sıcaklardan korumak için havuz makarnası kullanın. Yaz aylarında arabanızı dışarıya park ederseniz içerisinin ne kadar sıcak olabileceğini bilirsiniz. Güneşi dışarıda tutmak için bir havuz makarnasını uzunlamasına ikiye bölün ve arabanızın camlarının üstüne yerleştirin. Bu, arabanızı serin tutmaya yardımcı olacak bir bariyer oluşturacaktır.

3 / 9 Aynı havuz makarnası içeceklerinizi suyun üstünde tutmanıza yardımcı olabilir. Havuz makarnasını küçük parçalara ayırın ve içeceklerinizin havuzda veya plajda batmasını önlemek için bunları bardak altlığı olarak kullanın.

4 / 9 Kendi klimanızı oluşturun. Eğer bulunduğunuz ortamda klima yoksa sadece birkaç malzemeyle kendi klimanızı yapabilirsiniz. Sığ bir tavayı buzla doldurun ve vantilatörün önüne yerleştirin. Vantilatör buzun üzerine hava üfledikçe rahat etmenize yardımcı olacak serin bir esinti oluşturacaktır.

5 / 9 Bahçe işleri veya yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri yapacaksanız ayakkabılarınızın kirlenmesini veya ıslanmasını önlemek için duş bonesi kullanın. Duş bonesini ayakkabılarınızın üzerine geçirmeniz yeterli ve hazırsınız! Bu özellikle ıslak veya çamurlu koşullarda dolaşacaksanız kullanışlıdır.

6 / 9 İçeceklerinizi sulandırmadan serin tutmak ister misiniz? Buz küpleri yerine dondurulmuş üzüm kullanın! Ayrıca, çözüldüklerinde lezzetli bir atıştırmalık haline gelirler.

7 / 9 Kendi dondurmalarınızı yapabilirsiniz. En sevdiğiniz meyveleri biraz meyve suyu veya yoğurtla karıştırın ve buzlu şeker kalıplarında dondurun.

8 / 9 Dışarıda oturuyorsanız ve böceklerden rahatsız oluyorsanız, onları uzak tutmak için bir vantilatör kullanmayı deneyin. Böcekler rüzgarlı koşullarda uçmayı sevmez, bu nedenle vantilatörü açın ve böceksiz bir ortamın keyfini çıkarın.